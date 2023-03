Senegal: il 18 marzo mostra dedicata al progetto "Letture d'Africa" dell'Ong Cuamm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La letteratura del continente sta vivendo oggi un giusto periodo di grazia. Dopo aver conquistato i maggiori premi a livello mondiale, si assicura un pubblico di lettori sempre più attenti e numerosi, grazie a nuove generazioni di scrittori e soprattutto scrittrici che propongono una narrativa vivace e disinibita pure sotto il profilo formale. Con questo nuovo progetto espositivo, l’Istituto italiano di cultura a Dakar intende contribuire alla divulgazione di questo grande patrimonio culturale, dando al contempo spazio alla creatività di un talento italiano under 35, che vede pubblicate le sue opere su alcune delle più celebri e prestigiose testate internazionali. La mostra sarà inaugurata sabato 18 marzo alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Dakar Giovanni Umberto De Vito, dell’autore Andrea Mongia e dei rappresentanti di Medici con l’Africa Cuamm. In occasione dell’evento, sarà dedicato un momento in memoria di Francesco Paolo Venier, ambasciatore d’Italia a Dakar (2016-2020), in ricordo del suo fondamentale contributo alla riapertura dell’Istituto Italiano di Cultura di Dakar, a un anno dalla sua scomparsa. (Com)