Argentina-Italia: Buenos Aires, “Divina Italia” in cartellone teatro Colon

- L’ambasciata d’Italia a Buenos Aires, insieme all’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires e al Teatro Colon, propone “Divina Italia”, un corposo calendario di eventi previsti a partire dal 7 marzo per tutto il 2023 tra opere, produzioni teatrali e artisti italiani che spazieranno dalla lirica al balletto, dalla musica alla danza. Il pubblico potrà esplorare la grande eredità e creatività dell’arte musicale italiana nella programmazione del prestigioso teatro argentino, percorrendo un viaggio che includerà compositori celebri – come Donizetti, Verdi, Rossini e Puccini – insieme ai nuovi classici, alle tendenze compositive più attuali e ad alcuni dei più grandi registi e coreografi del presente. (segue) (Com)