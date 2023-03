Argentina-Italia: Buenos Aires, “Divina Italia” in cartellone teatro Colon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Divina Italia”, presentato il 2 marzo nella cornice di Palazzo Alvear, alla presenza dell’ambasciatore Fabrizio Lucentini e del direttore generale del Teatro Colon Jorge Telerman, rappresenta un esempio tangibile di come sia stretta e di altissimo livello la cooperazione in ambito culturale tra Italia e Argentina, un legame storico che costantemente si rinnova con lo sguardo rivolto verso il futuro, recita una nota della Farnesina. L’iniziativa vedrà anche il coinvolgimento del Teatro Coliseo, che ospiterà parte della programmazione. (Com)