Veneto: assessore Sviluppo economico, commercianti prezioso patrimonio da salvaguardare e sostenere

- Questo pomeriggio, a Padova, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, ha consegnato una targa ai titolari dei 176 locali veneti iscritti nell'anno 2022 nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, che ha raggiunta quota 1.138. "I commercianti per i nostri centri urbani sono un prezioso patrimonio da salvaguardare e sostenere”, ha dichiarato l’assessore veneto, che ha aggiunto: “La Regione, negli ultimi anni, ha lavorato molto per supportare i piccoli esercenti per dar loro una mano a superare le criticità vissute soprattutto con la pandemia”. “Oggi è un orgoglio, quindi, per me consegnare queste targhe ai 176 esercenti i cui locali che sono stati iscritti nel 2022 all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio”, ha spiegato Marcato, che ha concluso: “Un grazie a tutti voi, con stima e riconoscimento, per il grande lavoro sociale che svolgete per le nostre comunità: siete anima e cuore delle nostre piazze". (Rev)