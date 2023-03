Decreto Ricostruzione: Iaia (Fd'I), è strumento fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fratelli d'Italia, il decreto Ricostruzione "è uno strumento fondamentale con il quale garantiamo la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia delle attività di ricostruzione. Il governo Meloni ha quasi raddoppiato le risorse a disposizione per il finanziamento degli interventi di Protezione civile, che passano, per il 2023, da 50 milioni a 92 milioni di euro. Ci sono poi norme che intervengono sulla semplificazione e sui poteri sostitutivi, sulla nomina del commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nelle Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Accanto all'obiettivo della ricostruzione, per la prima volta si inserisce, inoltre, anche il tema della ripresa economica: non soltanto dunque ricostruzione ma anche ripresa economica". Lo ha detto Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, in Aula in discussione generale sulla conversione del decreto per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. "Riteniamo che questo provvedimento normativo sia molto importante perché chiarisce molti aspetti di legge che in precedenza erano confusi e ripetitivi - ha continuato il parlamentare -. Finalmente c'è un dettato chiaro. Ora le amministrazioni e i commissari potranno operare in maniera più agevole per dare luogo alla ricostruzione e a quegli interventi necessari per risollevare le aree che in questi anni sono state colpite da eventi calamitosi". (Rin)