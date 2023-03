Spagna: Ferrovial, governo valuta se applicare lo scudo anti-opa per fermare trasferimento sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Ferrovial potrebbe dover ottenere l'autorizzazione del governo a trasferire la propria sede nei Paesi Bassi. Questa soluzione è allo studio dell'esecutivo. Come riferisce il quotidiano "El Economista", nel 2020 il governo aveva creato uno scudo anti-opa per evitare gli effetti negativi della pandemia e per impedire che le aziende spagnole venissero acquistate da stranieri. Secondo il decreto, tuttora in vigore, quando un investitore vuole acquisire più del 10 per cento di una società spagnola quotata in borsa, deve ottenere l'autorizzazione preventiva del Consiglio dei ministri. Tuttavia, questo non si applica al caso di Ferrovial, poiché la società olandese con cui si fonderà ha gli stessi azionisti e non c'è nessun partner estero. Oggi, la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha dichiarato che ci sono "seri dubbi" sulle motivazioni espresse dall'azienda per il trasferimento della sua sede. Pertanto, l'esecutivo sta valutando se ci sono i margini per applicare lo scudo. Per Calvino, questa decisione dimostra una "totale mancanza di impegno nei confronti della Spagna" e le ragioni del trasferimento "non reggono". La ministra ha ammesso che Ferrovial ha l'ultima parola, ma ha evidenziato che anche il governo, che rappresenta "l'interesse generale", deve analizzare le implicazioni del trasferimento di Ferrovial. (Spm)