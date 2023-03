Ue: Gentiloni, valutiamo come rafforzare programma InvestEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma InvestEu andrebbe rafforzato. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alle commissioni Bilanci (Budg) e Problemi economici e monetari (Econ) del parlamento europeo di Bruxelles. "Il finanziamento attraverso InvestEu è stato fortemente anticipato, in quanto la maggior parte dei fondi proviene da Next Generation Eu. Entro la fine del 2023, dovranno essere approvati quasi 15 miliardi di euro di garanzia dell'Ue, lasciando solo circa 11 miliardi di euro per gli anni rimanenti, fino di questo Quadro finanziario pluriennale", ha detto Gentiloni. Tuttavia, la domanda di mercato per alcuni prodotti supera sostanzialmente la capacità di InvestEu e, nell'ambito del Piano industriale Green deal, ci aspettiamo un aumento della domanda di supporto di InvestEu", ha aggiunto. "Questo è un segno dell'importanza di questo programma e del suo successo, e credo che questo ci debba spingere a riflettere su come rafforzare questo strumento. È per questo che stiamo valutando come aumentare il finanziamento complessivo di InvestEu, in particolare per il periodo 2024-2027", ha concluso. (Beb)