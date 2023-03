Difesa: sottosegretario Perego incontra organizzazioni sindacali dei lavoratori civili del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nella mattinata odierna si è tenuto l’incontro tra il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori civili della Difesa. È quanto riferisce il ministero della Difesa in una nota. Dopo un saluto iniziale del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha evidenziato l’attenzione, da parte del dicastero, al personale civile della Difesa, sono state affrontate tematiche di particolare rilievo come quelle che attengono alle procedure di reclutamento del personale, al trattamento economico, alla mobilità, nonché al lavoro agile. Nell’occasione il sottosegretario alla Difesa, dopo aver sottolineato come “la componente civile della Difesa, è costituita da donne e uomini che servono l’Amministrazione con competenza, passione, spirito di servizio”, ha garantito il suo personale impegno al fine di migliorarne la condizione lavorativa complessiva, affrontando in maniera proattiva e attenta le questioni che di volta in volta verranno sollevate dalle sigle sindacali. (Com)