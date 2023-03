Imprese: Intesa Sanpaolo, acquistate 63.664.093 azioni proprie nel periodo 27 febbraio – 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback), nel periodo dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 ha acquistato complessivamente 63.664.093 azioni, pari a circa lo 0,34 per cento del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,5455 euro, per un controvalore totale di 162.058.823,02 euro. Alla data del 3 marzo 2023 – riferisce una nota – dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 240.541.224 azioni, pari a circa l’1,27 per cento del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,5248 euro, per un controvalore totale di 607.321.749,61 euro. (Rin)