Bielorussia: Raggi (M5s), solidarietà a Tikhanovskaya, con lei dialogo in Campidoglio

20 luglio 2021

- A Roma c'è "massima solidarietà per Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa condannata a 15 anni per aver protestato contro la rielezione del presidente Lukashenko, nel 2020". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. "Ho avuto il piacere di incontrare Svetlana nel 2021 in Campidoglio: con lei avevo parlato di come rafforzare la democrazia e i diritti delle donne in Bielorussia attraverso una più stretta collaborazione con Roma Capitale. Progetti - spiega - che sembrano molto più difficili da realizzare oggi, data la situazione internazionale, ma che proprio per questo sono ancora più necessari".(Com)