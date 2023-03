Messico: cittadini Usa rapiti a Matamoros, per autorità il sequestro è frutto di un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro cittadini statunitensi sequestrati nella città di Matamoros, nel Nord-Est del Messico potrebbero essere stati aggrediti “per errore”, e non sarebbero stati “il bersaglio originale” dell’attacco. Lo ha detto all’emittente “Cnn” un funzionario Usa rimasto anonimo, aggiungendo che allo stato attuale le autorità federali non credono che i quattro cittadini si siano recati in Messico “per condurre attività criminose”. In base ad alcune fotografie ottenute dall’emittente, le quattro persone sarebbero state coinvolte in un incidente automobilistico prima di essere portate via con la forza dalla scena. (Was)