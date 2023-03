Sport: Gualtieri, Maratona Roma è gara unica al mondo, sarà grande evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dopo il grande successo di ieri della Mezza Maratona Roma Ostia, che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 9 mila partecipanti "Roma si prepara a un altro grandissimo evento sportivo, l’Acea Run Rome The Marathon. Una gara unica al mondo, che attraversa i luoghi più suggestivi e carichi di storia della nostra città: dai Fori Imperiali al Vittoriano, a piazza Venezia, dal Circo Massimo, al Lungotevere, e poi ancora Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione con la basilica di San Pietro". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "A questa corsa eccezionale - aggiunge il sindaco - che si svolgerà il 19 marzo prossimo, si sono già iscritti 30 mila tra atleti e amatori (il doppio della passata edizione), confermando Roma come capitale dello sport. Sarà uno spettacolo imperdibile, reso ancora più magico ed emozionante dalla partecipazione straordinaria delle frecce tricolore che tingeranno il cielo di verde, bianco e rosso". (Rer)