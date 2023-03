Covid: Gip, periti distinguano i contagi al Trivulzio tra ospiti e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo quesito, formulato nell'udienza di questa mattina davanti al gip Marta Pollicino, consiste nell'indicazione tra febbraio e dicembre 2020 del numero dei soggetti positivi al Covid all'interno del Pio Albergo Trivulzio, distinguendo tra ospiti degenti e personale dipendente. Per rispondere, i periti incaricati ai nuovi accertamenti dovranno quindi indicare questa separazione, oltre a effettuare una serie di differenziazioni in base ai reparti e ad altri indicatori. I lavori cominceranno il prossimo 3 aprile e i consulenti tecnici avranno un termine di 180 giorni per dare risposta ai quesiti. (Rem)