Ue: Gentiloni, InvestEu strumento chiave per mobilitare investimenti privati in aree green

- InvestEu è uno degli strumenti chiave dell'Ue per mobilitare gli investimenti privati nelle aree prioritarie della politica comune. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un'audizione alle commissioni Bilancio e Problemi economici e monetari del Parlamento europeo di Bruxelles. "Dalla transizione verde e digitale al sostegno alle Pmi, l'obiettivo è di raggiungere una crescita più sostenibile e inclusiva nell'Ue",ha detto. "Grazie alla sua ampia ammissibilità, InvestEu può anche svolgere un ruolo centrale nel rafforzare la leadership industriale dell'Ue nella produzione di tecnologie pulite, che come sapete è uno dei settori più importanti per la competitività dell'economia europea e la nostra prosperità futura, ed è anche uno dei temi in cima alla nostra agenda in queste settimane", ha aggiunto il commissario europeo. "Abbiamo già firmato accordi di garanzia con nove partner esecutivi , tra cui la Banca europea per gli Investimenti (Bei), il Fondo europeo per gli investimenti il (Fei), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), e diverse banche nazionali di promozione. E questo numero sta aumentando rapidamente: presto arriveremo a un totale di 17", ha proseguito Gentiloni. "Abbiamo una serie di progetti nel settore della produzione ecologica, in particolare nell'area delle tecnologie dell'idrogeno e delle batterie per veicoli elettrici. InvestEu sta inoltre sostenendo 44 impianti di energia rinnovabile negli Stati membri del sud dell'Ue, nonché la nuova fibra ottica (fibre-to-home) in Europa centrale", ha concluso Gentiloni. (Beb)