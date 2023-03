Fvg: assessore Salute, solidarietà a sindaco di Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà al sindaco del comune di Trieste, Roberto Dipiazza, per le parole vergognose che gli sono state rivolte. La tutela dell'ambiente è importante e prioritaria, tuttavia, non giustifica in alcun modo l'uso di una violenza verbale così offensiva e inappropriata". Lo scrive su Twitter il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, pubblicando il video dell’emittente locale Telequattro che riprende l’ambientalista e componente del direttivo triestino di Legambiente, Paolo Angiolini, augurare la morte al sindaco di Trieste. Il fatto è avvenuto durante un’assemblea pubblica, organizzata dal Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, per protestare contro la decisione di abbattere gli alberi dell’area per i lavori di ampliamento dell’ospedale. (Frt)