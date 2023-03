Piemonte: 756 milioni di euro per il Piano di sviluppo rurale 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 756 milioni di euro la dotazione finanziaria del Piano di sviluppo rurale del Piemonte per il periodo 2023-2027. Ne beneficeranno oltre 50 mila aziende agricole su un milione di ettari di superficie. "Oggi presentiamo un Psr più ricco rispetto al passato perché mette a disposizione 756 milioni in 5 anni – ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - È anche più facile, perché abbiamo ridotto il più possibile la burocrazia richiesta. Ed è un Psr più vero perché risponde alle esigenze attuali dell'agricoltura, a partire dai fondi per combattere la siccità e la carenza d'acqua che sono diventate un'emergenza pressante per i nostri agricoltori e allevatori, dimostra attenzione alla gestione della fauna selvatica, che in Piemonte si traduce anche con il contrasto alla peste suina. (segue) (Rpi)