Imprese: Scannapieco (Cdp), creare un ecosistema per affermare startup italiane nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per la crescita dell'Italia la cosa importante "non è creare iniziative random, ma un ecosistema unendo risorse finanziarie, talenti, eccellenze e ricerche e creando le migliori condizioni affinché le migliori startup possano affermarsi nel contesto europeo e mondiale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco in collegamento all'evento "One, Inspiring Connections", organizzato da Cdp Venture Capital e dedicato ai protagonisti del settore dell'innovazione e delle start up. "Open innovation è un concetto che presuppone un concetto di innovazione distribuita" ha spiegato Scannapieco, perché "l'innovazione è un qualcosa che riguarda tantissimi settori", come l'attuale tema della sicurezza "è una priorità che richiede investimenti in tecnologia d'avanguardia". La formazione è al centro delle strategie per raggiungere le competenze che richieste dal mondo imprenditoriale, "un buon progetto trova sempre dei finanziatori, la presenza del talento trova sempre dei venture capital disposti a investire", per questo "dobbiamo avere delle risorse altamente qualificate" ha concluso l'ad di Cdp. (Rem)