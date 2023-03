Imprese: Scannapieco (Cdp), richieste di depositi di brevetto dall'Italia in aumento del 6,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca nel Paese "il numero di richieste di depositi di brevetto da parte dell'Italia è aumentato del 6,5 per cento nel 2021 rispetto all'anno precedente". Queste le parole dell'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco in collegamento all'evento "One, Inspiring Connections", organizzato da Cdp Venture Capital e dedicato ai protagonisti del settore dell'innovazione e delle start up. "L'Italia è settima nel mondo e seconda in Europa per la qualità della ricerca e sesta per numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche" ha sottolineato l'ad, perché "è un Paese di grande opportunità, dove però c'è un potenziale che non è stato ancora sfruttato pienamente". Il Paese ha fatto passi in avanti per quanto riguarda "la spesa industriale in ricerca e sviluppo – ha aggiunto Scannapieco -. In Italia ci sono le risorse, c'è un risparmio privato che è molto importante e dobbiamo creare semplicemente situazioni di incontro e gli strumenti giusti, per creare un legame più forte tra gli investitori e i potenziali startupper". Nonostante sull'innovation score "siamo ancora sotto la media" ha precisato l'ad, "le imprese italiane hanno una capacità rapida di adattamento e cambiamento. Tant'è che molte imprese italiane, il 56 per cento rispetto al 51 per cento della media europea, ha avviato progetti di innovazione". Per portare a termine i progetti occorrono i finanziamenti e "oggi quelle risorse le abbiamo dal Next Generation Eu e dal Pnrr, che punta specificatamente sull'innovazione sia in termini di impresa che di sostengo alla ricerca pubblica" ha concluso Scannapieco. (Rem)