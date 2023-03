Fvg: assessore Salute, sostegno Terzo settore fondamentale per far fronte a fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno delle associazioni di volontariato e del Terzo settore è fondamentale per far fronte alle fragilità del nostro tempo, promuovere stili di vita sani, prevenire le dipendenze e far sentire unite le persone di tutte le fasce d'età. Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo a Gradisca d'Isonzo alla consegna degli assegni simbolici alle associazioni coinvolte nell'iniziativa "Più vicini", promossa da Alleanza Coop 3.0. Ringraziando la cooperativa, Riccardi ha sottolineato l’importanza dell'attività di volontariato, senza la quale "non sarebbe stato possibile superare il grave momento di difficoltà rappresentato dalla pandemia", che aiuta a "fronteggiare la solitudine, per creare coesione nelle comunità e occasioni di incontro e crescita". (Frt)