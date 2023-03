Imprese: Emirati, al via l'Altagamma Club Dubai (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altagamma riunisce dal 1992 le migliori imprese dell’Alta industria culturale e creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani. Unica per la sua trasversalità, Altagamma accoglie 112 brand dei 7 settori della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica, che insieme accumulano più di 10.000 anni di storia, e 25 partner. La mission di Altagamma è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana, offrendo così anche un contributo allo sviluppo economico del Paese. In un mercato mondiale di quasi 1.400 miliardi di euro, l’alto di gamma italiano rappresenta un’industria di 144 miliardi di euro, in Italia, e fornisce un contributo al Pil del 7,4 per cento. La quota dell’export è del 53 per cento. Coinvolge oltre 1.900.000 occupati, diretti e indiretti. (Com)