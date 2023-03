Milano: De Corato, aperto negozio che vende droghe in zona di spaccio, sindaco e giunta vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In città, ad una settimana dalla sua elezione a segretaria del Partito Democratico, l'effetto Elly Schlein si è già visto: a fianco del Parco delle Basiliche è stato aperto un negozio denominato 'cannabis light' dove si nota, sull'insegna, una grande scritta '1 gr. gratis'. Nell'unica vetrina viene esposta una piccola piantagione di cannabis, coltivata a chilometro zero ed offerta in outlet, un grammo gratis in omaggio per tutti. Proprio quel parco, quotidianamente, è frequentato da numerose mamme che portano i loro bambini piccoli a giocare e passeggiare e per entrare dentro passano davanti al nuovo negozio di cannabis. Stiamo parlando di una zona che, ogni giorno, dal mattino fino alla notte, è già in mano a spacciatori stranieri, in gran parte nigeriani, che smerciano e consumano qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti e vi è, anche, un elevato commercio di alcol ed ora, l'Amministrazione Comunale, hanno permesso a privati di aprire un negozio che vende droghe". Lo afferma l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito all'apertura di un nuovo negozio di "cannabis light" proprio a fianco dell'ingresso del Parco delle Basiliche in zona Ticinese a Milano. Poi aggiunge: "Sindaco e Giunta si vergognino. Tutti conoscono l'allarmante situazione, dai netturbini che ogni notte trovano e ripuliscono una enorme quantità di immondizia fino alle Forze dell'Ordine, e perché Sala e Granelli non intervengono? Dov'è la Polizia Locale che dovrebbe presidiare la zona ed impedire lo scambio di droghe? Il Sindaco questa volta uscirà dal suo Olimpo per capire in quale situazione versa la città da lui amministrata? Farà rimuovere almeno i cartelli agli angoli della via? Il comune è completamente assente e le Famiglie sono in rivolta. I milanesi meritano risposte e rispetto".(Com)