Ue: Onori (M5s) su "Qatargate", massimo impegno contro corruzione

- "L'infamante vicenda del 'Qatargate' inchioda il mondo della politica a precise responsabilità. Non mi riferisco solamente al danno diretto, ossia alla distorsione dei processi politici e parlamentari, penso anche al danno arrecato alla fiducia tra cittadini e istituzioni. Cosa deve pensare una persona che fa fatica ad arrivare a fine mese quando assiste a uno scandalo così? Ci stupiamo che le persone vadano sempre meno volentieri a votare?". Lo ha detto la deputata del Movimento cinque stelle, Federica Onori, intervenendo alla Camera nella discussione generale sulla mozione concernente il caso "Qatargate". "E' imperativo - ha aggiunto la parlamentare - adoperarsi con ogni mezzo affinché situazioni analoghe non possano ripetersi. Non si può pensare a un efficace contrasto alla corruzione internazionale senza avere un quadro nazionale coerente. E' quindi essenziale che il Parlamento italiano mandi un segnale chiaro. Per prima cosa, deve cambiare la postura di questo governo sulla giustizia: è palese l'intento di depotenziare gli istituti a tutela della legalità. A nostro avviso bisogna ripristinare il regime ostativo per i reati contro la Pubblica amministrazione, cancellando una scelta assurda fatta da governo e maggioranza nel decreto Rave; occorre scongiurare qualsiasi riforma delle intercettazioni in senso peggiorativo, che depotenzierebbe uno strumento investigativo fondamentale; dobbiamo stabilire il divieto, per i rappresentanti delle istituzioni, di accettare denaro o altre forme di sostegno erogati da governi o enti pubblici di Stati esteri. E' un tema - ha concluso Onori - di massima importanza e non si può restare sul piano delle buone intenzioni". (Rin)