- "Oggi a Potenza per i 40 anni dell’Università della Basilicata alla presenza del capo dello Stato. L’Università non è soltanto un presidio di scienza e cultura ma anche un ponte per i giovani laureati verso la realizzazione professionale attraverso l’interazione con il mondo economico". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati. (Rin)