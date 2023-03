Tunisia: crisi migranti subsahariani, Pmi tunisine invitano alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione delle imprese cittadine della Tunisia (Conect, gruppo che riunisce i piccoli imprenditori) ha invitato alla calma dopo i recenti eventi che hanno colpito alcuni cittadini africani dei Paesi dell'Africa sub-sahariana, soprattutto gli irregolari, dopo l'appello del presidente, Kais Saied, a porre un limite ai flussi migratori illegali, che starebbero "cambiando la composizione demografica" del Paese. L'organizzazione ha affermato in un comunicato che "molti operatori africani contribuiscono allo sviluppo economico della Tunisia e forniscono opportunità di lavoro per i giovani tunisini, così come molti operatori ed esperti tunisini lavorano nei paesi subsahariani". Conect ha sottolineato che "è necessario ricordare che anche la Tunisia ha aperto le sue università a decine di migliaia di studenti subsahariani che forniscono un valido aiuto per sviluppare rapporti di cooperazione e partenariato tra il loro Paese e la Tunisia e tra i Paesi africani su scala più ampia". (Tut)