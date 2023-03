Ucraina: video mostra uccisione di un prigioniero ucraino, secondo autorità di Kiev è "crimine di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui canali Telegram ucraini circola un video che mostra apparentemente l'esecuzione sommaria di un prigioniero di guerra ucraino da parte dei militari russi. Prima di essere fucilato, il prigioniero ha dichiarato "Gloria all'Ucraina". Il video però non reca alcuna indicazione del luogo e della data del fatto, né si può escludere che si tratti di una fucilazione per violazione del codice di guerra. Secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha commentato il video affermando che la Russia "pagherà ogni crimine di guerra commesso". "I crimini di guerra vengono incoraggiati in Russia. Vengono spiegati dalla loro propaganda e dai miti sui 'nazisti'. L'uccisione di una persona catturata è un altro esempio di ciò", ha scritto Yermak sul proprio canale Telegram.(Kiu)