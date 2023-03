Pd: Bonaccini, vorrei essere utile, tocca a Schlein farmi eventuale proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Tocca a Elly Schlein per prima valutare un’eventuale proposta al sottoscritto che possa essere utile a comporre un quadro di un Partito democratico che certamente ha una segretaria, che ha vinto le primarie, ma anche un partito che nei miei confronti ha visto quasi la metà degli elettori dare la propria preferenza, la maggioranza assoluta degli iscritti qualche settimana prima”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa in regione. “Io lo dissi prima e l’ho detto dopo – ha rimarcato il presidente – vorrei provare a essere utile e a dare una mano per l’unità del Pd che è indispensabile e decisiva per costruire un nuovo centro sinistra in cui il Pd sia il partito più forte, più strutturato, più radicato, e che possa costruire l’alternativa alla destra di oggi e tra qualche anno tornare al governo del paese perché avremo vinto le elezioni e non perché chiamati solo al governo da qualcuno”. Con Schlein, ha conclusione Bonaccini, “non ci siamo risentiti, ma sono passate solo poche ore”, per cui “avremo modo certamente di risentirci e di valutare insieme quale piò essere il modo migliore per essere utili al partito”. (Rin)