Iran: torture contro manifestanti e dissidenti, senatori Usa chiedono indagine Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Esteri del Senato Usa ha chiesto alle Nazioni Unite di indagare su una rete di strutture utilizzate dalle autorità iraniane per torturare i manifestanti e i dissidenti politici, denunciata in una indagine pubblicata il mese scorso dall’emittente “Cnn”. In un messaggio pubblicato su Twitter, la commissione ha affermato che la scoperta di queste “prigioni e strutture segrete è solo l’ultimo esempio della crudeltà del regime di Teheran: la comunità internazionale deve punire le autorità iraniane per la tortura dei propri cittadini”. Le rivelazioni del servizio della “Cnn”, si legge nel messaggio, dovrebbero essere oggetto di indagine da parte del Consiglio Onu per i diritti umani, che già lo scorso novembre ha avviato una serie di verifiche in merito alla repressione dei manifestanti in tutto il Paese da parte delle autorità iraniane, dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, a settembre del 2022. L'indagine pubblicata il mese scorso dall’emittente statunitense ha rivelato la presenza di circa 40 tra centri di detenzione, prigioni clandestine e strutture segrete, gestite dalle Guardie della rivoluzione iraniana (Irgc), i cosiddetti pasdaran. (Was)