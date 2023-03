Sanità: Bandecchi (Ap) su fumo, decisioni su strette all’aperto siano di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di vietare totalmente il fumo all’aperto "rischia di essere una decisione troppo rigida. Bene che ci sia una politica che tuteli la salute dei cittadini, data l’indubbia correlazione tra fumo e insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori, ma occorre applicare moderazione e buon senso. Piuttosto che porre un divieto assoluto, pensiamo a misure ristrette che tutelino la persona senza correre il rischio di limitare bruscamente le libertà". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "Lavoriamo il più possibile sulla prevenzione, sull’educazione dei più giovani, sulla sensibilizzazione e informazione corretta circa i danni del fumo, anche passivo. Non sottovalutiamo l’importanza di ragionare e parlare alle nuove generazioni, facendo capire loro quanto scelte di questo tipo possano incidere sulla loro vita futura e sul bene della collettività". (Com)