Tunisia: Università di Sfax rassicura gli studenti subsahariani dopo dichiarazioni Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Università di Sfax, nel sud della Tunisia, ha rassicurato gli studenti stranieri, in particolare quelli provenienti dall’Africa subsahariana, rispetto alle minacce subite a seguito delle dichiarazioni del presidente tunisino, Kais Saied, sull’immigrazione irregolare nel Paese. “Com’è accaduto di consueto nel passato, come accade nel presente e come sarà in futuro, questi studenti sono accolti con benevolenza e rispetto all’Università di Sfax come la loro università e in Tunisia come loro Paese”, si legge in un comunicato stampa diffuso oggi dal sito di informazioni tunisino “Arabesque”. L’università ha inoltre assicurato che “tutti i suoi uffici presso le facoltà, le scuole e gli istituti superiori seguono con grande attenzione le loro vicende e si impegnano a offrire loro le condizioni adeguate alla loro formazione e alla loro permanenza”. (segue) (Tut)