Tunisia: Università di Sfax rassicura gli studenti subsahariani dopo dichiarazioni Saied (2)

- Nello stesso comunicato si legge quindi che “tutti i centri di ascolto sono a loro disposizione in ogni momento” e che la stessa presidenza dell’università è pronta a “intervenire in caso di un qualunque evento eccezionale o lesivo dei loro diritti personali e materiali”. Si tratta infatti di “un principio seguito da sempre da tutte le strutture dell’università per tutelare i diritti degli studenti, i diritti umani, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi di convivenza e di tolleranza vigenti in Tunisia”. Nei giorni scorsi, Saied aveva definito necessario porre fine al flusso di migranti irregolari provenienti soprattutto dall’Africa subsahariana, descrivendo il fenomeno come frutto di un “complotto volto a cambiare la composizione demografica del Paese”. Dopo le sue dichiarazioni, decine di guineani e ivoriani residenti in Tunisia avevano cercato rifugio nelle rispettive ambasciate, denunciando in alcuni casi di aver subito aggressioni fisiche. (Tut)