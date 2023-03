Qatar: Zanella (Avs), nostra risoluzione per indagine su lavoro forzato migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra risoluzione chiede al governo l'avvio di un'indagine internazionale, sotto la direzione delle Nazioni unite e dell'Oil, sul lavoro forzato svolto dai lavoratori migranti in Qatar". Lo rende noto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, spiegando il contenuto della risoluzione presentata nell’ambito del dibattito parlamentare sul cosiddetto "Qatargate", nato lo scorso 9 dicembre 2022 da una indagine tutt'ora in corso della procura federale belga per riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale. "Naturalmente ci aspettiamo dal governo la massima collaborazione con le autorità giudiziarie belghe, contemporaneamente vogliamo appurare lo stato dei diritti umani e dei diritti del lavoro nei Paesi coinvolti dalla presunta attività di corruzione, anche riesaminando gli accordi commerciali sui prodotti agricoli e di pesca col Marocco, riconoscendo la sovranità del Sahara occidentale e dei suoi legittimi rappresentanti - continua la parlamentare in una nota -. Infine, auspichiamo che il governo avanzi proposte per rafforzamento dei meccanismi di trasparenza e di integrità dei processi democratici: esprimiamo infatti tutta la nostra preoccupazione per i potenziali conflitti di interesse causati dai lavori secondari dei deputati, in particolare quando essi fungono da dirigenti, sono membri di consigli di amministrazione o di comitati consultivi di banche, società multinazionali o società quotate in borsa, o svolgono per le stesse il ruolo di consulenti. Consideriamo, inoltre, necessario - conclude Zanella - limitare il fenomeno delle 'porte girevoli', ovvero il passaggio di esponenti di governo, deputati, ma anche di funzionari e dirigenti pubblici dalle istituzioni ad aziende private, anche introducendo commisurati periodi di incompatibilità". (Com)