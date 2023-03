Albania-Danimarca: Rama riceve Frederiksen, focus su rapporti bilaterali e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell'Albania, Edi Rama, ha ospitato oggi a Tirana la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen. Durante la conferenza stampa congiunta, il primo ministro albanese ha evidenziato che la visita istituzionale dell'omologa danese, la prima nella storia, è di "fondamentale importanza" per le relazioni geopolitiche tra Unione europea e Balcani occidentali. "Tra l'Albania e la Danimarca c'è un passato di ottime relazioni diplomatiche", ha dichiarato Rama, sottolineando che dopo il "catastrofico terremoto" che ha colpito il Paese, Frederiksen è stata la prima a offrire aiuto. "La Danimarca è stata presente nell'intero processo di trasformazione dell'Albania, sia attraverso la sua agenzia di aiuti, ma soprattutto politicamente e diplomaticamente per il processo di integrazione europea", ha aggiunto Rama. La premier danese Frederiksen ha espresso la sua gratitudine per l'ospitalità e ha spiegato che l'Albania resta non solo "un partner molto apprezzato", ma anche "un alleato affidabile della Nato". (Alt)