Superbonus: Fenu (M5s), nostri emendamenti per sblocco cessione crediti e tutela impresa

Il Movimento 5 stelle "intende continuare a stare al fianco di imprese e lavoratori presentando un nutrito pacchetto di emendamenti allo sciagurato Dl, ora all'esame della Camera, con cui il Governo ha di fatto cancellato la cessione dei crediti d'imposta legati a Superbonus e bonus edilizi". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze Camera. "Con un primo filone di proposte di correzione intendiamo sbloccare i crediti incagliati prevedendo la compensabilità all'interno degli F24 intermediati dalle banche; l'acquisto dei crediti da parte delle partecipate del Mef, previa ricognizione della loro capacità di assorbimento dei crediti; l'acquisto dei crediti da parte delle società finanziarie controllate dalle Regioni, senza successive cessioni. Con un secondo filone di emendamenti prevediamo di alleggerire la posizione di quelle imprese che hanno difficoltà a monetizzare i crediti riconoscendo la sospensione dei versamenti tributari, una moratoria sui loro mutui e la sospensione dei termini di riscossione". "Con un ulteriore filone di proposte - prosegue - vogliamo stabilizzare i bonus edilizi fino al 2030, con tanto di cessione dei crediti, prevedendo un'aliquota di partenza uguale per tutti, che può arrivare al 100 per cento per interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, di colonnine di ricarica elettrica e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma l'aliquota può arrivare vicino al 100 per cento a seconda dell'intensità dell'intervento in termini di risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica. Infine un altro filone di emendamenti punta a recuperare il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito a partire da alcune categorie fragili e da alcune tipologie di immobili come ex Iacp e Onlus".