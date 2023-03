Perù: ex premier Chavez sotto accusa per complicità in tentato golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata peruviana Patricia Chirinos, del partito Avanza Pais, ha presentato una denuncia costituzionale contro l’ex presidente del Consiglio dei ministri, Betssy Chavez, dopo la diffusione di un video che la ritrae in compagnia dell’ex presidente Pedro Castillo negli istanti immediatamente precedenti il discorso alla nazione con cui l’ex capo dello stato annunciava lo scioglimento del Congresso, dando inizio alla crisi che ha portato al suo arresto e alla stagione di proteste contro il governo del suo successore, la presidente Dina Boluarte. La deputata, riferisce l’emittente “Rpp”, chiede per Chavez l’interdizione dagli incarichi pubblici per un periodo di dieci anni. Secondo Chirinos quanto dichiarato dall'ex premier davanti alla sottocommissione per le Accuse costituzionali, dove si è detta "totalmente all'oscuro" del contenuto del messaggio alla nazione con cui Castillo scioglieva il Congresso, "non sarebbe vero". (segue) (Brb)