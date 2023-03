Perù: ex premier Chavez sotto accusa per complicità in tentato golpe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento, fortemente diviso al suo interno, non riesce da tempo a trovare un accordo per anticipare le elezioni in programma nel 2026. La plenaria del Congresso ha respinto il progetto di riforma costituzionale per anticipare il voto a luglio di quest'anno e tenere un referendum per un’Assemblea costituzionale che rediga una nuova Costituzione, presentato dal partito della sinistra radicale Perù Libre. Il Congresso ha respinto anche la proposta, inizialmente approvata dal parlamento, di anticipare le elezioni ad aprile 2024, mentre non è mai arrivata al dibattito la proposta presentata dalla presidente Dina Boluarte di anticipare le elezioni generali a ottobre 2023. (segue) (Brb)