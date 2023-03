Bosnia: delegazione Ue invoca responsabilità dei leader del Paese dopo parole del Gran muftì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Unione europea in Bosnia Erzegovina ha invitato i leader sociali, politici e religiosi del Paese balcanico a "concentrarsi sul dialogo costruttivo e sul miglioramento dell'atmosfera politica". Lo riporta il sito informativo "Klix". L'esortazione è stata fatta dopo la dichiarazione di ieri del Gran muftì bosniaco, Hussein Kavazovic, per il quale "la lotta di oggi si svolge nelle istituzioni della Bosnia Erzegovina" e, se queste dovessero cadere, "bisognerà essere pronti a difendere il Paese con le armi". "L'Ue si aspetta che tutti i leader sociali, politici e religiosi calmino le tensioni e agiscano in un modo che promuova la creazione di un ambiente adatto alla riconciliazione", riporta la nota della rappresentanza europea. (Seb)