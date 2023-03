Libia: Consiglio di Stato apre all’iniziativa Onu, “la stiamo valutando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, apre al piano lanciato dall’inviato dell'Onu, Abdoulaye Bathily, per andare alle elezioni entro il 2023 tramite un nuovo Alto comitato. “Non abbiamo ancora respinto l'iniziativa di Bathily. La stiamo studiando”, ha detto il politico libico. Si tratta di un mezzo passo indietro rispetto al primo “no” a caldo dell’organo della “camera alta” della Libia. Mishri ha spiegato che “un governo che controlla una specifica area geografica non può tenere elezioni”, rilanciando l’idea di un “mini-governativo unificato per tenere le elezioni”. L’esponente politico libico ha poi detto che il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, “non dovrebbe candidarsi alle prossime elezioni e mantenere l’impegno che aveva assunto al Foro di dialogo politico libico” all’inizio del 2021. (segue) (Lit)