Siccità: D’Eramo, presente e futuro agroalimentare legati ad acqua, governo al lavoro (2)

- Durante il suo intervento all’iniziativa dell’Anbi, il sottosegretario ha ricordato come si stia lavorando a un provvedimento normativo urgente e a un piano idrico straordinario nazionale, coinvolgendo anche enti locali e associazioni. "Non è possibile che ancora oggi in Italia si riesca a trattenere soltanto l’11 per cento di acqua piovana e ci sia oltre il 40 per cento di perdite nelle reti. Con nuovi invasi, infrastrutture innovative e soluzioni digitalizzate è possibile migliorare questo quadro. Lavoriamo in modo coeso perché tutte le misure necessarie riescano a essere realizzate quanto prima", ha concluso D’Eramo. (Rin)