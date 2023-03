Ucraina: difensore civico, video con uccisione militare ucraino inviato a partner internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il difensore degli diritti umani ucraino Dmytro Lubinets ha inviato alle organizzazioni internazionali un video che mostra l'uccisione di un militare ucraino, prigioniero di guerra delle forze russe. "L'esecuzione di un soldato ucraino catturato è una violazione delle convenzioni di Ginevra, è una manifestazione di meschinità", ha scritto Lubinets su Telegram, commentano il video diffuso nei social network, dove un militare ucraino viene ucciso dopo aver dichiarato "Gloria all'Ucraina". Il difensore civico ucraino ha osservato che mentre "in tutto il mondo queste parole suscitano rispetto e orgoglio", per i militari russi questo slogan diventa un motivo per fucilare persone. "Ho inviato questo video a partner internazionali e colleghi, difensori civici di diversi Paesi del mondo come conferma di un nuovo crimine di guerra della Russia", ha concluso Lubinets.(Kiu)