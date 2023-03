Usa: da sussidiaria di Axt materiali ad azienda legata a programma cinese di palloni spia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sussidiaria cinese della società statunitense Axt, specializzata nella produzione di semiconduttori, ha fornito materiali a China Electronics Technology Group (Cetc), azienda attiva nel settore della difesa che rientra tra le sei entità sanzionate il mese scorso dagli Stati Uniti, in risposta all’abbattimento di un pallone spia che ha volato per diversi giorni nello spazio aereo federale. Stando ad alcuni documenti depositati da Atx presso la Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti, ottenuti dall’emittente “Nbc News”, l’azienda californiana detiene una quota dell’85 per cento all’interno della sussidiaria cinese che avrebbe fornito i materiali a Cetc, che secondo il governo Usa sarebbe legata al programma del governo di Pechino per l’invio di palloni spia a livello globale. Non è ancora chiaro se la sussidiaria di Axt abbia fornito materiali ad alcune delle divisioni di Cetc sottoposte a misure economiche restrittive, né è stato chiarito se Axt abbia violato la legge statunitense. (Was)