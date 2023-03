Rdc: ministero Lavoro, bozza non è testo di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle indiscrezioni giornalistiche sulla revisione del reddito di cittadinanza, "si precisa che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è al lavoro per portare il provvedimento all’esame del Consiglio dei ministri. Si tratta di una materia che necessita di un approfondito confronto tecnico con altri ministeri, le regioni, i comuni e gli enti competenti e che non permette, ad oggi, di considerare un primo draft dell’intervento normativo come valido testo di riferimento per la riforma". E' quanto si legge in una nota del ministero del Lavoro.(Rin)