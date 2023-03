Filippine: Camera dei rappresentanti vota per riscrivere la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti delle Filippine ha votato a favore di una risoluzione per la formazione di un’assemblea costituente, i cui membri saranno nominati dall’elettorato per riscrivere la Carta del 1987. Lo ha annunciato oggi il presidente della Camera, Martin Romualdez, precisando che la risoluzione ha ottenuto 301 voti favorevoli e sei contrari. Cugino dell’attuale presidente Ferdinand Marcos Junior, Romualdez ha spiegato in un comunicato che le modifiche alla Costituzioni saranno limitate a quelle normative “restrittive” che rendono più difficili gli investimenti delle imprese straniere. Tra queste vi è la regola cosiddetta “60-40”, che limita al 40 per cento la quota di priorità di soggetti stranieri nelle compagnie locali. L’opposizione teme tuttavia che gli emendamenti potrebbero riguardare anche questioni politiche come la durata dei mandati dei funzionari pubblici, in particolare del capo dello Stato, circostanza tuttavia negata da Marcos. La Costituzione del 1987 stabilisce che il presidente filippino può svolgere un solo mandato di sei anni.(Fim)