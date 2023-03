Ucraina: Cirielli, uso dello spazio nel conflitto fa capire sua importanza nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso dello spazio nel conflitto in Ucraina è diventato un elemento centrale e ci deve far capire quanto la diplomazia spaziale sia un fattore notevole nella costruzione dell'Italia e nei settori della difesa e della sovranità nazionale. Lo ha osservato il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, intervenuto oggi alla Conferenza delle addette e degli addetti scientifici e spaziali 2023, evento in corso a Padova sul tema "La diplomazia scientifica al servizio della crescita dell'Italia". Cirielli ha ricordato che la corsa allo spazio "nasce nel dopoguerra per studi propagandistici" e che allora "non si ipotizzavano nemmeno gli sviluppi di questi anni", quando il tema è diventato "centrale per l'Italia ma anche per la scienza in quanto tale".(Res)