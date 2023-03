Pd: Ferrante (FI), Conte-Schlein? In assenza proposta per Paese, trovano confort zone in antifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato abbiamo assistito alla ricomposizione in piazza del cosiddetto campo largo, Pd, M5s e sinistre varie. Temo, però, che più che dall'unitarietà della proposta programmatica, siano tenute insieme da un evergreen, che è l'antifascismo. Il fascismo appartiene a un'epoca storica ormai chiusa, quindi parlare oggi di violenza fascista rispetto a singoli episodi, per quanto deprecabili, è fuori luogo e fuori contesto. Il duo Conte-Schlein, in mancanza di una visione e di una proposta comune per il Paese, trovano la loro zona confort nell'antifascismo". Lo ha detto Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture, intervenendo a "Mattinocinque" su Canale5. (Rin)