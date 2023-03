Terzo Polo: Gelmini, per il momento nessuna alleanza con Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'orizzonte "per il momento nessuna alleanza" tra il Pd e il Terzo Polo. Lo ha dichiarato la senatrice e vicesegretaria di Azione, Mariastella Gelmini , a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Humanitas di Rozzano, rispondendo a una domanda sul dialogo col Partito democratico dopo l'elezione della nuova segretaria Elly Schlein. "Per il momento mi pare che i volti in piazza sabato fossero quelli di Landini, Schlein e Conte, mi pare molto molto distante dal Terzo Polo". "Certamente l'elezione della Schlein é un elemento di chiarezza, nel senso che la posizione del Pd si sposta sempre più vicina a quella del M5S e sempre più distante dal Terzo Polo. È chiaro che la nostra posizione é distinta e distante dalla Schlein, dal Pd e dal M5S". "Al tempo stesso, osserviamo cosa sta facendo il governo e cosa non sta facendo, riforme che erano state avviate con il governo Draghi che sembrano al di là da venire", ha proseguito. "Quindi c'é la necessità di correre verso il partito unico, che possa essere catalizzatore delle forze liberali, riformiste e europeiste. Questo é il lavoro che con Matteo Renzi e Carlo Calenda stiamo facendo". "Così come non abbiamo difficoltà, quando siamo d'accordo, ad approvare provvedimenti del governo - ha concluso Gelmini - ragioniamo sui contenuti: se c'é una convergenza sui nostri temi ovviamente non abbiamo difficoltà alcuna. Al tempo stesso osserviamo le prime mosse della Schlein e vedremo quali sono le sue proposte". (Rem)