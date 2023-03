Cospito: Cirio su manifestazione, situazione inaccettabile che non vogliamo più vedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una situazione inaccettabile che non vogliamo più vedere. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, commentando la devastazione portata dagli anarchici durante la manifestazione che si è svolta sabato nel capoluogo Piemontese a sostegno di Cospito. “Non è tollerabile o giustificabile per nessun motivo distruggere i beni degli altri o tenere comportamenti che violano le norme della convivenza tra le persone. La mia è una condanna durissima - ha continuato Cirio -. Esprimo solidarietà alle Forze dell’ordine e un impegno a lavorare insieme perché non accada più: la democrazia è bella e importante, ma ha i suoi spazi per dire le cose. Quella non è democrazia, non possiamo accettare che non si rispettino le leggi”. E sulle possibili carenze nella gestione dell’ordine pubblico ha concluso: “Non credo ci siano state. Questura e Prefettura stanno mantenendo l’attenzione alta con professionalità e serietà, proprio perché Torino si è già ritrovata in passato ad avere a che fare con queste situazioni”, ha concluso. (Rpi)