Carceri: a Viterbo tavolo tra istituzioni per migliorare sistema erogazione prestazioni a detenuti (2)

- In questi mesi, il lavoro del tavolo ha messo a punto diverse strategie utili al raggiungimento di obiettivi comuni. Cinque sono gli ambiti che hanno visto già il raggiungimento di notevoli risultati. Sul fronte dei percorsi di telemedicina, ad esempio, sono state rese più accessibili le cure specialistiche, con metodiche innovative quali il telereferto per le indagini diagnostiche, il teleconsulto tra i professionisti, la televisita e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. Il coinvolgimento della Centrale operativa aziendale della Asl, inoltre, ha rappresentato un momento di integrazione importante, principalmente per coordinare gli interventi sanitari da effettuare all'esterno del penitenziario. Particolarmente innovativa, prima nel Lazio, è la procedura per il rilascio della documentazione sanitaria, concordata da tutti i membri del tavolo, che semplifica l'iter di accesso da parte del detenuto stesso o di altri aventi diritto. Un ulteriore punto qualificante del lavoro svolto fino ad ora è la messa a regime nell'ambito penitenziario dei Progetti individuali di salute (Pris), grazie a un'equipe di valutazione multidimensionale integrata, (chiamata Equipe Pris), che consente la gestione del percorso di salute del detenuto, dall'ingresso in struttura, mettendo anche le basi per una continuità delle cure al termine del periodo di detenzione. (segue) (Com)