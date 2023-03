Carceri: a Viterbo tavolo tra istituzioni per migliorare sistema erogazione prestazioni a detenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, a seguito dei lavori del tavolo, la Asl di Viterbo ha deliberato la revisione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale volto a rafforzare le attività di rilevazione e gestione del rischio autolesivo e delle condotte suicidarie che è diventato parte integrante del Piano locale di prevenzione. Il percorso prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che, in sinergia, mettono in campo misure volte alla riduzione del rischio e alla gestione degli eventi critici, grazie all'integrazione delle reciproche competenze. "Il contesto detentivo costituisce di per sé un fattore stressante e traumatico anche per i detenuti sani – commenta il direttore generale ff, Antonella Proietti -. Lo è ancora di più in caso di patologie. Non dobbiamo dimenticare che i detenuti, ancorché vincolati a una sentenza che li ha privati della libertà personale, sono, nel preciso momento in cui entrano in contatto con il personale sanitario, dei malati con pari diritti e dignità di ogni cittadino". (segue) (Com)