Carceri: a Viterbo tavolo tra istituzioni per migliorare sistema erogazione prestazioni a detenuti (4)

- "La salute costituisce un bene insopprimibile di ogni uomo – aggiunge il direttore della Casa circondariale di Viterbo, Anna Maria Dello Preite. Quando la sua tutela deve essere garantita all'interno di una struttura detentiva, il rischio di restrizioni è molto alto, dovendosi contemperare le esigenze di assistenza sanitaria con quelle di sicurezza. Da questo punto di vista i progetti portati avanti dal tavolo paritetico, dalla telemedicina al coinvolgimento della Centrale operativa della Asl, al potenziamento delle attività di rilevazione e gestione del rischio autolesivo e delle condotte suicidarie, mirano essenzialmente a rimuovere ogni ostacolo all'affermazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute e di dignità umana". "L'esperienza del tavolo paritetico di Viterbo – conclude Stefano Anastasia, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio – si sta mostrando molto proficua, perché consente di individuare efficacemente criticità e soluzioni condivise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria alle persone detenute. Dalla diffusione di questa buona pratica credo che possano venire utili indicazioni anche per l'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria che spero il nuovo assessore vorrà convocare al più presto". (Com)