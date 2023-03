Russia: procura generale riconosce come "indesiderabile" attività di Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale russa ha riconosciuto come "indesiderabili" sul territorio della Russia le attività di Transparency International, organizzazione internazionale che si occupa della corruzione. Lo ha reso noto l'ufficio della procura generale di Mosca. "Sulla base dei risultati dello studio dei materiali ricevuti, l'ufficio del procuratore generale russo ha deciso di riconoscere le attività di Transparency International con sede a Berlino, la cui gestione è effettuata da cittadini di Paesi stranieri, come indesiderabili in Russia", si legge in una nota. Secondo le autorità russe, le attività dell'organizzazione sono andate "oltre gli obiettivi e gli obiettivi dichiarati". "L'organizzazione ha interferito negli affari interni della Russia, che rappresenta una minaccia per il sistema costituzionale e la sicurezza della Russia con il pretesto di combattere la corruzione in tutto il mondo", si aggiunge. (Rum)